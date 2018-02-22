|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Один за всех: ярославский актёр одновременно сыграет шесть ролей
22 февраля 2018 20:25
1 194 4
В театре имени Волкова готовятся к премьере моноспектакля «Пилорама плюс». Он будет состоять из действий на сцене и видеофрагментов. Главная роль в постановке досталась актёру Виталию Даушеву.
— Он должен выучить к спектаклю 20 страниц текста, — рассказал пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев.
Виталий Даушев в спектакле исполнит одновременно шесть ролей. Это моноспектакль, но в пьесе несколько действующих лиц — помимо людей, это станки для обработки дерева, с которыми ведет диалог главный герой.
— Творческое руководство нашего театра планирует представить этот спектакль на нескольких известных фестивалях страны, — добавил Юрий Соболев.
Спектакль будет состоять из действий на сцене и видеофрагментов, транслируемых зрителям. Съемки видео продолжаются до сих пор, как и репетиции.
Премьера моноспектакля «Пилорама плюс» состоится 2 марта на камерной сцене театра имени Волкова.
Фото: театр имени Волкова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Погода
Бизнес
Фильм недели
позавчера
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
есть у фильма одно... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров