Один за всех: ярославский актёр одновременно сыграет шесть ролей

Актёр Виталий Даушев должен выучить к спектаклю «Пилорама плюс» 20 страниц текста

В театре имени Волкова готовятся к премьере моноспектакля «Пилорама плюс». Он будет состоять из действий на сцене и видеофрагментов. Главная роль в постановке досталась актёру Виталию Даушеву.

— Он должен выучить к спектаклю 20 страниц текста, — рассказал пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев.

Виталий Даушев в спектакле исполнит одновременно шесть ролей. Это моноспектакль, но в пьесе несколько действующих лиц — помимо людей, это станки для обработки дерева, с которыми ведет диалог главный герой.

— Творческое руководство нашего театра планирует представить этот спектакль на нескольких известных фестивалях страны, — добавил Юрий Соболев.

Спектакль будет состоять из действий на сцене и видеофрагментов, транслируемых зрителям. Съемки видео продолжаются до сих пор, как и репетиции.

Премьера моноспектакля «Пилорама плюс» состоится 2 марта на камерной сцене театра имени Волкова.