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В Ярославле льготу на налог получат пенсионеры и многодетные: как подать заявление
22 февраля 2018 18:55
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Налоговики предупредили ярославцев, что началось массовое начисление имущественных налогов за прошлый год. А это значить, что тем, кто ещё не подал заявление и документы в налоговую, нужно сделать это в ближайшее время. Особенно это касается тех, кто рассчитывает на льготу.
— Обратиться с заявлением о предоставлении льготы можно в любой налоговый орган, в том числе через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ или направить заявление по почте, — рассказали в межрайонной ИФНС №7 по Ярославской области. — Это необходимо сделать до 1 апреля.
На льготы по имущественным налогами имеют право пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие, многодетные семьи и жертвы чернобыльской катастрофы.
Читайте также: ярославские власти хотят дать дополнительные льготы детям-сиротам и студентам.
Фото: Александра Савельева
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