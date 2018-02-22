В Ярославле льготу на налог получат пенсионеры и многодетные: как подать заявление

Чтобы получить льготу на налог, нужно вовремя подать документы в ИФНС

Налоговики предупредили ярославцев, что началось массовое начисление имущественных налогов за прошлый год. А это значить, что тем, кто ещё не подал заявление и документы в налоговую, нужно сделать это в ближайшее время. Особенно это касается тех, кто рассчитывает на льготу.

— Обратиться с заявлением о предоставлении льготы можно в любой налоговый орган, в том числе через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ или направить заявление по почте, — рассказали в межрайонной ИФНС №7 по Ярославской области. — Это необходимо сделать до 1 апреля.

На льготы по имущественным налогами имеют право пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие, многодетные семьи и жертвы чернобыльской катастрофы.

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