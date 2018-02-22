Угощали русалками и консервами из носков: как в российских офисах отметили 23 Февраля

Страна уже вовсю празднует День защитника Отечества. Забавные, брутальные и аппетитные фото корпоративных поздравлений из российских городов — в подборке Сети городских порталов.

Один из хитов среди поздравлений нынешнего года — русалки из колбасы. Еще в прошлом году фото такой русалки, присланное читателями в редакцию портала E1.ru, побывало на страницах многих федеральных СМИ.

В этом году экстравагантную традицию с налетом поистине русской щедрости подхватили и в других городах. В Красноярске к классическому «уральскому рецепту» добавили бутерброды с красной рыбой.

Публикация от Ирина Ревенко (@irinka_rs81) Фев 22, 2018 в 12:42 PST

В Уфе съедобная русалка получилась по заветам ЗОЖ: в ней оказалось примерно поровну мяса, фруктов и овощей.

В Екатеринбурге в этом году тоже не обошлось без женщины с хвостом — на этот раз ее накрыли на стол в компании «Роскотренд».

Откроем секрет: на самом деле, конвертировать колбасу в сказочных героев в Екатеринбурге начали как минимум в 2016 году.

И еще лайт-вариация на тему еды и морских созданий из города на Исети.

Тему закуски для настоящих героев продолжает фото из Новосибирска. «Вот что муж сегодня с работы принес», — удивилась читательница НГС консервированным носкам.

Алёнка уже не та. Такие вариации на тему отечественной шоколадной классики получили сегодня в подарок сотрудники одной из тюменских компаний.

Публикация от Любовь Головаха (@lubov_golovakha) Фев 21, 2018 в 10:04 PST



На этом закрываем гастрономическую тему. Красноярская компания ProTok поздравила своих сотрудников фотосессией, которая убедительно доказывает, что синяя изолента способна украсить даже самых красивых женщин.

Публикация от Инжиниринговая Компания ProTok (@protok.energycompany) Фев 21, 2018 в 7:04 PST

А сотрудницы екатеринбургского ТЦ «Пиастрелла» на время праздника взяли мужские заботы на себя.



А пока мужчины из омской компании «Оммет» сдавали экзамен на мужика...

...новосибирские кондитеры катали шары. То есть играли в бампербол.