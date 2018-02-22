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Город

Угощали русалками и консервами из носков: как в российских офисах отметили 23 Февраля

22 февраля 2018 16:37
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23 февраля, День защитника Отечества

Страна уже вовсю празднует День защитника Отечества. Забавные, брутальные и аппетитные фото корпоративных поздравлений из российских городов — в подборке Сети городских порталов.

Один из хитов среди поздравлений нынешнего года — русалки из колбасы. Еще в прошлом году фото такой русалки, присланное читателями в редакцию портала E1.ru, побывало на страницах многих федеральных СМИ.

В этом году экстравагантную традицию с налетом поистине русской щедрости подхватили и в других городах. В Красноярске к классическому «уральскому рецепту» добавили бутерброды с красной рыбой.

В Уфе съедобная русалка получилась по заветам ЗОЖ: в ней оказалось примерно поровну мяса, фруктов и овощей.

В Екатеринбурге в этом году тоже не обошлось без женщины с хвостом — на этот раз ее накрыли на стол в компании «Роскотренд».

Откроем секрет: на самом деле, конвертировать колбасу в сказочных героев в Екатеринбурге начали как минимум в 2016 году.

И еще лайт-вариация на тему еды и морских созданий из города на Исети.

Тему закуски для настоящих героев продолжает фото из Новосибирска. «Вот что муж сегодня с работы принес», — удивилась читательница НГС консервированным носкам.

Алёнка уже не та. Такие вариации на тему отечественной шоколадной классики получили сегодня в подарок сотрудники одной из тюменских компаний.


На этом закрываем гастрономическую тему. Красноярская компания ProTok поздравила своих сотрудников фотосессией, которая убедительно доказывает, что синяя изолента способна украсить даже самых красивых женщин.

А сотрудницы екатеринбургского ТЦ «Пиастрелла» на время праздника взяли мужские заботы на себя.


А пока мужчины из омской компании «Оммет» сдавали экзамен на мужика...

...новосибирские кондитеры катали шары. То есть играли в бампербол.

Анастасия Оборина, Наталья Попельницкая
Фото: читатели Сети городских порталов, Владислав Орлов, Ирина Алексеева
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