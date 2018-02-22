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Угощали русалками и консервами из носков: как в российских офисах отметили 23 Февраля
22 февраля 2018 16:37
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Страна уже вовсю празднует День защитника Отечества. Забавные, брутальные и аппетитные фото корпоративных поздравлений из российских городов — в подборке Сети городских порталов.
Один из хитов среди поздравлений нынешнего года — русалки из колбасы. Еще в прошлом году фото такой русалки, присланное читателями в редакцию портала E1.ru, побывало на страницах многих федеральных СМИ.
В этом году экстравагантную традицию с налетом поистине русской щедрости подхватили и в других городах. В Красноярске к классическому «уральскому рецепту» добавили бутерброды с красной рыбой.
В Уфе съедобная русалка получилась по заветам ЗОЖ: в ней оказалось примерно поровну мяса, фруктов и овощей.
В Екатеринбурге в этом году тоже не обошлось без женщины с хвостом — на этот раз ее накрыли на стол в компании «Роскотренд».
Откроем секрет: на самом деле, конвертировать колбасу в сказочных героев в Екатеринбурге начали как минимум в 2016 году.
И еще лайт-вариация на тему еды и морских созданий из города на Исети.
Тему закуски для настоящих героев продолжает фото из Новосибирска. «Вот что муж сегодня с работы принес», — удивилась читательница НГС консервированным носкам.
Алёнка уже не та. Такие вариации на тему отечественной шоколадной классики получили сегодня в подарок сотрудники одной из тюменских компаний.
А сотрудницы екатеринбургского ТЦ «Пиастрелла» на время праздника взяли мужские заботы на себя.
...новосибирские кондитеры катали шары. То есть играли в бампербол.
Фото: читатели Сети городских порталов, Владислав Орлов, Ирина Алексеева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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