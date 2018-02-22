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Прокуратура уличила подчинённых мэра Ярославля в нарушениях
22 февраля 2018 16:27
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Прокуратура снова обвинила мэра Ярославля за действия чиновников. На этот раз нарушения связаны с городской землёй и помещениями, которые бесплатно отдали в аренду центру по защите прав предпринимателей «ЛИКА-1».
Но ярославский прокурор выяснил, что в зданиях на улице Гагарина это некоммерческое партнёрство устроило весьма коммерческий бизнес.
— С октября 2017 одно из помещений по указанному адресу используется «ЛИКА-1» под производственные цели в отсутствие действующего договора аренды. При этом мэрией Ярославля мер к истребованию имущества из незаконного владения не принималось, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Отказ от конкурентных процедур не обеспечивает эффективное использование муниципального имущества как источника пополнения бюджета города Ярославля, а также нарушает права иных хозяйствующих субъектов.
В адрес градоначальника направили представление с требованием устранить нарушение. А ещё ранее прокуроры проверили, по своей ли воле ярославские чиновники окунались в проруби на Крещение.
Фото: Алесандра Савельева
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