В Ярославле из-под земли повалил густой пар

Трубу прорвало рядом с остановкой

В 8:20 на проспекте Машиностроителей возле остановки «Улица Папанина» в сторону проспекта Авиаторов из-под земли повалил пар.

Жители Заволжского района обеспокоены тем, что кто-то мог пострадать — на остановку утром идёт много людей.

— В 8 часов утра там проходила женщина с двумя детьми, ведь могли и провалиться, — написала Ирина Субботина в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

В единой диспетчерской службе Ярославля рассказали, что в этом месте прорвало трубу теплосети.

— Сейчас там работает бригада, долго не могли найти место, где повреждена труба, — рассказали в ЕДДС.

На проспекте Машиностроителей поднялся высоченный столб пара

На прошлой неделе в центре Ярославля из-за прорыва трубы затопило несколько улиц.