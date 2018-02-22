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В Ярославле из-под земли повалил густой пар
22 февраля 2018 12:07
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В 8:20 на проспекте Машиностроителей возле остановки «Улица Папанина» в сторону проспекта Авиаторов из-под земли повалил пар.
Жители Заволжского района обеспокоены тем, что кто-то мог пострадать — на остановку утром идёт много людей.
— В 8 часов утра там проходила женщина с двумя детьми, ведь могли и провалиться, — написала Ирина Субботина в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».
В единой диспетчерской службе Ярославля рассказали, что в этом месте прорвало трубу теплосети.
— Сейчас там работает бригада, долго не могли найти место, где повреждена труба, — рассказали в ЕДДС.
На прошлой неделе в центре Ярославля из-за прорыва трубы затопило несколько улиц.
Фото: Светлана Баранкина «Жесть Ярославль»/VK.com, Светлана Баранкина «Жесть Ярославль»/VK.com
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