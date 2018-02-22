CAS лишил российских керлингистов олимпийской медали

Александр и Анастасия выиграли олимпийскую медаль впервые в истории российского керлинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) решил, что уличенный в нарушении антидопинговых правил спортсмен Александр Крушельницкий и его напарница Анастасия Брызгалова должны вернуть медаль, выигранную в дабл-миксте 13 февраля. Об этом сообщает «Коммерсант».

Крушельницкого, вероятно, ждет сокращенный срок дисквалификации — до двух лет вместо четырех, предусмотренных за нарушение антидопинговых правил, пишет «Спорт-Экспресс». Спортсмен отказался от попыток оправдать себя в арбитраже, так как считает это «бессмысленным и бесполезным».

13 февраля на Олимпиаде-2018 спортсмены завоевали бронзу в дабл-миксте. Первая допинг-проба Крушельницкого была вскрыта 18 февраля, она показала наличие в крови спортсмена запрещенного WADA (Всемирным антидопинговым агентством. — Прим. ред.) вещества — мельдония. Вторая проба также оказалась положительной.

«Олимпийские атлеты из России» (под таким названием выступает российская команда. — Прим. ред.) распространили заявление, в котором указали, что концентрация мельдония в допинг-пробе спортсмена свидетельствует об однократном употреблении запрещенного вещества, бессмысленного с точки зрения достижения какого-либо воздействия на организм. Но обстоятельства случившегося, по словам представителей российской делегации, не дают ответа, каким образом мельдоний мог попасть в его организм.

— Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается, — говорится в заявлении российской делегации на Олимпиаде-2018.