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CAS лишил российских керлингистов олимпийской медали

22 февраля 2018 11:13
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Олимпиада-2018, Пхенчхан

Спортивный арбитражный суд (CAS) решил, что уличенный в нарушении антидопинговых правил спортсмен Александр Крушельницкий и его напарница Анастасия Брызгалова должны вернуть медаль, выигранную в дабл-миксте 13 февраля. Об этом сообщает «Коммерсант».

Крушельницкого, вероятно, ждет сокращенный срок дисквалификации — до двух лет вместо четырех, предусмотренных за нарушение антидопинговых правил, пишет «Спорт-Экспресс». Спортсмен отказался от попыток оправдать себя в арбитраже, так как считает это «бессмысленным и бесполезным».

13 февраля на Олимпиаде-2018 спортсмены завоевали бронзу в дабл-миксте. Первая допинг-проба Крушельницкого была вскрыта 18 февраля, она показала наличие в крови спортсмена запрещенного WADA (Всемирным антидопинговым агентством. — Прим. ред.) вещества — мельдония. Вторая проба также оказалась положительной.

«Олимпийские атлеты из России» (под таким названием выступает российская команда. — Прим. ред.) распространили заявление, в котором указали, что концентрация мельдония в допинг-пробе спортсмена свидетельствует об однократном употреблении запрещенного вещества, бессмысленного с точки зрения достижения какого-либо воздействия на организм. Но обстоятельства случившегося, по словам представителей российской делегации, не дают ответа, каким образом мельдоний мог попасть в его организм.

— Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается, — говорится в заявлении российской делегации на Олимпиаде-2018.

Александр Крушельницкий отрицает употребление мельдония или какого-либо другого запрещенного вещества. По словам спортсмена, «только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, тем более такой, как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне».

— Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил, — цитирует «Спорт-Экспресс» слова Крушельницкого.

Федерация керлинга России (ФКР) создала специальную комиссию по расследованию допинг-случая и обратилась в Следственный комитет России с заявлением о том, что запрещенное вещество могли добавить в пищу спортсмена неизвестные лица.

Мельдоний был внесен WADA в список запрещенных веществ c 1 января 2016 года. После этого последовала серия скандалов с российскими спортсменами, у многих из них в крови обнаруживали следы этого вещества. По словам создателя мельдония Иварса Калвиньша, максимальный срок его обнаружения в организме — около года, однако есть факторы, которые могут увеличить время полного выведения препарата из организма.

— Это зависит от употребления других вещества, скажем, карнитина. Он выбивает мельдоний, и если где-то в каких-то тканях накопился, то карнитин его вытесняет. Таким образом, он может внезапно появляться в организме, — прокомментировал химик журналисту «Спорт-Экспресса».

Мельдоний — действующее вещество кардиологического препарата «Милдронат». Широко применялся среди спортсменов в странах бывшего СССР в качестве витамина. Препарат дает эффект (быстрое восстановление сил после нагрузок. — Прим. ред.) только при курсовом употреблении, разовое применение его бессмысленно. Коллеги Крушельницкого отмечают, что принимать допинг в керлинге не имеет никакого смысла, поскольку в этом виде спорта не действует принцип «быстрее-выше-сильнее» и нет запредельных нагрузок, после которых нужно восстанавливаться.

Сторонники Александра Крушельницкого рассматривают разные версии попадания мельдония в организм спортсмена. Препарат могли подмешать в его еду (напитки) конкуренты по Олимпиаде или какие-либо иные заинтересованные лица, или произошел фармацевтический рецидив (создатель препарата указывал, что мельдоний может внезапно проявиться в пробах из старых «запасов» в клетках).

Шансы, что делегация «Олимпийские атлеты из России» пройдет на церемонии закрытия Игр-2018 под российским флагом, теперь понизились, ведь отменить дисквалификацию сборной России МОК планировал при отсутствии допинговых нарушений во время игр в Пхёнчхане.

Анастасия Оборина
Фото: a_nastasia92/Instagram.com
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