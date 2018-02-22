В Ярославль приедет Тина Канделаки

Красотка-телеведущая снова приедет в Ярославль

В Ярославль приедет телеведущая и продюсер Тина Канделаки. Только на этот раз она не будет раздеваться и проводить зарядку.

Её ждут в начале марта на молодежный форум «LikeМедиа». Он пройдет в Ярославле со 2 по 4 марта, среди участников на медиафоруме ждут около 200 начинающих журналистов из регионов ЦФО.

— На форуме пройдут открытые лекции и мастер-классы по работе традиционных СМИ и новых медиа, а также пресс-конференции с гостями мероприятия. В ходе 2-дневной программы участники форума выполнят творческие задания, — рассказали организаторы.