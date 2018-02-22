ДТП парализовало движение по мосту через Волгу

«Хёндай» врезался в отбойник

Сегодня утром в Ярославле на Юбилейном мосту через Волгу произошло ДТП. Авария произошла по направлению из Заволжского района в Брагино.

— «Хёндай» врезался в отбойник, — рассказали очевидцы аварии. — Может, занесло, а может, и кто-то подрезал. К счастью, все живы — в машине сидел водитель, он сильно не пострадал.

Автомобилисты сообщили, что около девяти часов утра из-за этой аварии на мосту образовалась пробка. Но уже буквально через полчаса все разъехались. Сейчас там движение свободное.

Движение по мосту сейчас свободное

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