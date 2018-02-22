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ДТП парализовало движение по мосту через Волгу
22 февраля 2018 10:11
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Сегодня утром в Ярославле на Юбилейном мосту через Волгу произошло ДТП. Авария произошла по направлению из Заволжского района в Брагино.
— «Хёндай» врезался в отбойник, — рассказали очевидцы аварии. — Может, занесло, а может, и кто-то подрезал. К счастью, все живы — в машине сидел водитель, он сильно не пострадал.
Автомобилисты сообщили, что около девяти часов утра из-за этой аварии на мосту образовалась пробка. Но уже буквально через полчаса все разъехались. Сейчас там движение свободное.
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Фото: Андрей Чигин/Vk.com
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