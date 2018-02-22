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Страшный пожар в Переславском районе: мужчина сгорел в собственном доме
22 февраля 2018 10:00
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В Переславле-Залесском сгорел частный дом на улице Тихая, 14. Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену МЧС 21 февраля в 13:15.
Три пожарных автомобиля и 10 спасателей за 15 минут смогли локализовать огонь, а в 16:20 пожар полностью потушили.
— В доме при пожаре погиб 52-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома на площади 81 квадратный метр.
В причинах пожара разбираются специалисты.
В конце прошлой недели в частном доме в Ярославском районе сгорела женщина.
Фото: МЧС
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