Страшный пожар в Переславском районе: мужчина сгорел в собственном доме

Огонь уничтожил дом

В Переславле-Залесском сгорел частный дом на улице Тихая, 14. Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену МЧС 21 февраля в 13:15.

Три пожарных автомобиля и 10 спасателей за 15 минут смогли локализовать огонь, а в 16:20 пожар полностью потушили.

— В доме при пожаре погиб 52-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома на площади 81 квадратный метр.

В причинах пожара разбираются специалисты.

В конце прошлой недели в частном доме в Ярославском районе сгорела женщина.