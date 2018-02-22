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В Ярославле из-за морозов детям разрешили не ходить в школы и садики
22 февраля 2018 09:47
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В Ярославле городские власти отреагировали на экстренное предупреждение о сильных морозах. Мэр Владимир Слепцов поручил коммунальщикам быть начеку.
— В предстоящие выходные все коммунальные службы должны работать в режиме повышенной готовности, — сказал градоначальник.
Кроме того, городские власти отдали распоряжение о свободном посещении школ и детских садов в понедельник, 26 февраля. Синоптики прогнозируют, что в этот день будет очень холодно.
Вчера МЧС оповестило ярославцев о надвигающихся морозах. По их прогнозам, в городе похолодает до –35 градусов.
Фото: Александра Савельева
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