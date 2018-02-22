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Назвали список реальных направлений, куда можно полететь из аэропорта Ярославля
22 февраля 2018 08:47
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Ярославский аэропорт замахнулся на заграничные рейсы. Этим летом в июне впервые из Ярославля отправятся рейсы в турецкий Даламан, а затем и в Анталью.
— С 3 июня стартуют рейсы по направлению Ярославль — Даламан. В настоящее время в аэропорту идут работы по созданию зоны для международных вылетов, — рассказывал ранее депутатам областной думы директор аэропорта Туношна Анатолий Козлов.
Пока билетов в свободной продаже нет — есть лишь готовые путёвки от оператора «Интурист». Но есть вероятность, что ближе к лету такие билеты появятся.
Но это лишь начало. После расширения здания аэровокзала, которое сейчас идёт полным ходом, Ярославль сможет замахнуться на большее число заграничных рейсов. Более того, Росавиация поддержала перспективы развития полетов ярославского аэропорта в направлении стран Финляндии, Прибалтики и в Германию. Как стало известно 76.ru, между ярославским аэропортом и авиакомпанией Armenia прошли переговоры о рейсах до Еревана. Также запланированы переговоры с Georgian Airways о перелётах до грузинского Тбилиси.
А уже в апреле из Ярославля планируют рейсы в Казань.
Фото: Анна Ёлкина
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