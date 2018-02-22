Она была особенной: у девушки из-под окон угнали красную иномарку

У девушки в Ярославле из-под окон угнали машину

В Ярославле у девушки угнали прямо из-под окон красную иномарку. Ярославна бросила клич в социальных сетях, умоляя о помощи, ведь её Mitsubishi lancer X была особенной.

— У неё очень много примет. Номер висит сбоку слева, тонировано всё, кроме лобового стекла, две выхлопные трубы, — рассказывает подруга владелицы машины Елена Костыгина. — Салон в экокоже черно-красного цвета.

Машину угнали с Пятёрки с перекрёстка улиц Добролюбова и Чехова, а уехала она по Республиканской улице в сторону улицы Полушкина Роща. Машина тюнингованная, цена новенькой такой иномарки — около миллиона рублей.

Если вам что-то известно, или вы видели эту машину, напишите владелице в соцсетях. Кстати, в Ярославле автоворы уже пытались продать угнанную машину.