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Она была особенной: у девушки из-под окон угнали красную иномарку
22 февраля 2018 07:20
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В Ярославле у девушки угнали прямо из-под окон красную иномарку. Ярославна бросила клич в социальных сетях, умоляя о помощи, ведь её Mitsubishi lancer X была особенной.
— У неё очень много примет. Номер висит сбоку слева, тонировано всё, кроме лобового стекла, две выхлопные трубы, — рассказывает подруга владелицы машины Елена Костыгина. — Салон в экокоже черно-красного цвета.
Машину угнали с Пятёрки с перекрёстка улиц Добролюбова и Чехова, а уехала она по Республиканской улице в сторону улицы Полушкина Роща. Машина тюнингованная, цена новенькой такой иномарки — около миллиона рублей.
Если вам что-то известно, или вы видели эту машину, напишите владелице в соцсетях. Кстати, в Ярославле автоворы уже пытались продать угнанную машину.
Фото: Елена Костыгина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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