15-летний школьник открыл стрельбу во дворе ярославской школы

Подросток принёс во двор школы пистолет и устроил стрельбу

В Ярославле подросток открыл стрельбу во дворе школы в Заволжском районе. 15-летний ученик принёс с собой пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов.

— Пневматический пистолет он взял из дома, пострадавших нет, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — С родителями школьника провели профилактическую работу, пистолет изъяли.

Паренёк оказался трудным подростком — он уже состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. А по факту случившегося полиция проводит проверку в школе.

В Ярославских школах ввели паспорта безопасности, но уязвимые места в них всё же нашли.