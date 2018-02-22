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15-летний школьник открыл стрельбу во дворе ярославской школы
21 февраля 2018 22:33
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В Ярославле подросток открыл стрельбу во дворе школы в Заволжском районе. 15-летний ученик принёс с собой пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов.
— Пневматический пистолет он взял из дома, пострадавших нет, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — С родителями школьника провели профилактическую работу, пистолет изъяли.
Паренёк оказался трудным подростком — он уже состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. А по факту случившегося полиция проводит проверку в школе.
В Ярославских школах ввели паспорта безопасности, но уязвимые места в них всё же нашли.
Фото: Александра Савельева
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