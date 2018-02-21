У маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо

У пазика отлетело колесо прямо во время движения

Сегодня около шести часов вечера у маршрутки на Московском проспекте в Ярославле отвалилось колесо. Пазик ехал с пассажирами в сторону Фрунзенского района в час пик.

Неожиданно машину резко накренило, а колесо покатилось в сторону.

— Автобус тормозил по асфальту кузовом метра два, — рассказывает очевидец из машины, что ехала через ряд от маршрутки.

Водитель высадил пассажиров прямо на обочине и дождался подмоги от товарища. К счастью, пассажиры в салоне отделались лишь испугом.

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