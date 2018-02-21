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У маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо
21 февраля 2018 21:51
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Сегодня около шести часов вечера у маршрутки на Московском проспекте в Ярославле отвалилось колесо. Пазик ехал с пассажирами в сторону Фрунзенского района в час пик.
Неожиданно машину резко накренило, а колесо покатилось в сторону.
— Автобус тормозил по асфальту кузовом метра два, — рассказывает очевидец из машины, что ехала через ряд от маршрутки.
Водитель высадил пассажиров прямо на обочине и дождался подмоги от товарища. К счастью, пассажиры в салоне отделались лишь испугом.
В Дзержинском районе обсуждают опасный манёвр: маршрутка защемила BMW.
Фото: Ярославский автопортал 76 / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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