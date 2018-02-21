Дождались совершеннолетия: в Ярославле посадили юношу за подростковые кражи

Ярославца осудили за слишком бурную юность

До своего 18-летия юноша из Ярославля кутил как мог: угнал машину, залез с другом в чужую квартиру. Но попался на последнем.

— Подсудимый вместе со своим приятелем (в отношении последнего судом также уже вынесен обвинительный приговор), через балконную дверь проникли в расположенную на втором этаже квартиру своей знакомой, откуда тайно похитили ноутбук и фотоаппарат. С похищенным имуществом злоумышленники с места преступления скрылись, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Подростков задержали в тот же день. Оказалось, что у ярославца уже есть условный срок, который он получил всего неделю назад за угон машины. Пока длились разбирательства по краже, юноше исполнилось 18 лет. И теперь он сядет в колонию уже на реальный срок в три года.

В Ярославле подросток зарабатывает на снеге: чистит машины и парковки.