Снег и пепел: исследуем заволжские бараки

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Фоторепортаж
Сегодня в рубрике «Ну и дыра!» мы заглянули в Заволжский район. Здесь белоснежная крепкая зима! Но среди всего этого великолепия чёрными дырами выглядят старые бараки — обгоревшие и сгоревшие полностью. На фоне новеньких жёлтых четырехэтажек они смотрятся особенно печально. Стоящие здесь десятками лет. Есть несколько весьма крепких. Там огромные деревянные окна жильцы меняют на пластиковые. А около жилищ, конечно, огороды.
Фото: Александра Савельева
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