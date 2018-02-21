Снег и пепел: исследуем заволжские бараки

Гуляем по Кавказской на Среднем поселке

Сегодня в рубрике «Ну и дыра!» мы заглянули в Заволжский район. Здесь белоснежная крепкая зима! Но среди всего этого великолепия чёрными дырами выглядят старые бараки — обгоревшие и сгоревшие полностью. На фоне новеньких жёлтых четырехэтажек они смотрятся особенно печально. Стоящие здесь десятками лет. Есть несколько весьма крепких. Там огромные деревянные окна жильцы меняют на пластиковые. А около жилищ, конечно, огороды.

Дом быта уже не тот, что раньше

Уличным художникам есть где порезвиться

Старые окна и здесь меняют на пластик

Пакет за окошко - холодильник на все времена

Эта груда деревяшек тоже когда-то была домом

И здесь есть свой тихий уют, как в деревне

И беседки в огороде под окнами

А этот дом, видимо, уже горел

Местное украшение двора

Несколько бараков на Кавказской сгорели

Жизнь этого дома кончена

На фоне нового жилища они особенно печальны