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Баскетбольная лига «Золотого кольца» у плей-офф: топ лучших команд Ярославля
21 февраля 2018 18:19
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В лиге «Золотого кольца» — самом массовом проекте на территории Ярославской области по баскетболу — близится пора решающих встреч в дивизионе Николая Шалашова и Николая Кадышева (мужские команды).
Две из них уже состоялись. Ярославский «ЯрКлимат» и костромская «КС-Русь» по разу огорчили ярославский ЯрГУ (93:71 и 60:57 соответственно), и теперь в очном противостоянии 25 марта определят победителя регулярного чемпионата.
— Мы уступили двум главным конкурентам, но впереди плей-офф, — подчеркнул форвард ЯрГУ Денис Киселев. — Шансы на итоговое чемпионство имеются в одинаковой степени у всех трёх команд.
Между тем самой горячей обещает стать борьба за попадание в плей-офф (Кубок Олега Попова). К данной минуте на оставшиеся 5 мест претендуют 8 команд: «Буревестник-Юниор», «Скуадра», КБК, «Комптон», «Слоны» (действующий чемпион лиги), «Феникс», «Кострома-КГУ» и «Политех».
Не всё прояснилось и в дивизионе Николая Горбунова (женские коллективы), хотя главные фавориты («Вологда» и КБК) между собой уже сыграли. Окончательно команды по таблице расставят поединки Костромского баскетбольного клуба с «Кинешмой» и ЯрГУ. Шансов на попадание в Финал четырех практически не осталось у ярославского «Политеха», «Ростова-Костромы» и «Коряжмы».
В соревнованиях «Золотого кольца-Юниор» во всех возрастных категориях финишировали вторые туры. В группе юношей 2002–2003 годов рождения незыблемы позиции баскетболистов Кольчугино (тренер — Дмитрий Петрашкевич). У юношей-2004 лидируют новички из Северодвинска и Тулы. В младшей возрастной группе (юноши 2005/06) нет равных «Угличу».
Как сообщает информационная служба баскетбольного клуба «Юнибаскет», все игры плей-офф и финальные туры проекта пройдут в апреле-мае в Ярославле. По традиции чемпионы мужского и женского турниров отправятся на финальные соревнования ЦФО Межрегиональной любительской баскетбольной лиги России.
Смотрите, как в Ярославле прошёл матч «всех звёзд» по баскетболу.
Фото: БК «Юнибаскет»
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