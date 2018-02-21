Баскетбольная лига «Золотого кольца» у плей-офф: топ лучших команд Ярославля

Плей-офф близко

В лиге «Золотого кольца» — самом массовом проекте на территории Ярославской области по баскетболу — близится пора решающих встреч в дивизионе Николая Шалашова и Николая Кадышева (мужские команды).

Две из них уже состоялись. Ярославский «ЯрКлимат» и костромская «КС-Русь» по разу огорчили ярославский ЯрГУ (93:71 и 60:57 соответственно), и теперь в очном противостоянии 25 марта определят победителя регулярного чемпионата.

— Мы уступили двум главным конкурентам, но впереди плей-офф, — подчеркнул форвард ЯрГУ Денис Киселев. — Шансы на итоговое чемпионство имеются в одинаковой степени у всех трёх команд.

Между тем самой горячей обещает стать борьба за попадание в плей-офф (Кубок Олега Попова). К данной минуте на оставшиеся 5 мест претендуют 8 команд: «Буревестник-Юниор», «Скуадра», КБК, «Комптон», «Слоны» (действующий чемпион лиги), «Феникс», «Кострома-КГУ» и «Политех».

Не всё прояснилось и в дивизионе Николая Горбунова (женские коллективы), хотя главные фавориты («Вологда» и КБК) между собой уже сыграли. Окончательно команды по таблице расставят поединки Костромского баскетбольного клуба с «Кинешмой» и ЯрГУ. Шансов на попадание в Финал четырех практически не осталось у ярославского «Политеха», «Ростова-Костромы» и «Коряжмы».

В соревнованиях «Золотого кольца-Юниор» во всех возрастных категориях финишировали вторые туры. В группе юношей 2002–2003 годов рождения незыблемы позиции баскетболистов Кольчугино (тренер — Дмитрий Петрашкевич). У юношей-2004 лидируют новички из Северодвинска и Тулы. В младшей возрастной группе (юноши 2005/06) нет равных «Угличу».

Как сообщает информационная служба баскетбольного клуба «Юнибаскет», все игры плей-офф и финальные туры проекта пройдут в апреле-мае в Ярославле. По традиции чемпионы мужского и женского турниров отправятся на финальные соревнования ЦФО Межрегиональной любительской баскетбольной лиги России.

Смотрите, как в Ярославле прошёл матч «всех звёзд» по баскетболу.