×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Баскетбольная лига «Золотого кольца» у плей-офф: топ лучших команд Ярославля

21 февраля 2018 18:19
1 041 0
баскетбол, спорт, Ярославль

В лиге «Золотого кольца» — самом массовом проекте на территории Ярославской области по баскетболу — близится пора решающих встреч в дивизионе Николая Шалашова и Николая Кадышева (мужские команды).

Две из них уже состоялись. Ярославский «ЯрКлимат» и костромская «КС-Русь» по разу огорчили ярославский ЯрГУ (93:71 и 60:57 соответственно), и теперь в очном противостоянии 25 марта определят победителя регулярного чемпионата.

— Мы уступили двум главным конкурентам, но впереди плей-офф, — подчеркнул форвард ЯрГУ Денис Киселев. — Шансы на итоговое чемпионство имеются в одинаковой степени у всех трёх команд.

Между тем самой горячей обещает стать борьба за попадание в плей-офф (Кубок Олега Попова). К данной минуте на оставшиеся 5 мест претендуют 8 команд: «Буревестник-Юниор», «Скуадра», КБК, «Комптон», «Слоны» (действующий чемпион лиги), «Феникс», «Кострома-КГУ» и «Политех».

Не всё прояснилось и в дивизионе Николая Горбунова (женские коллективы), хотя главные фавориты («Вологда» и КБК) между собой уже сыграли. Окончательно команды по таблице расставят поединки Костромского баскетбольного клуба с «Кинешмой» и ЯрГУ. Шансов на попадание в Финал четырех практически не осталось у ярославского «Политеха», «Ростова-Костромы» и «Коряжмы».

В соревнованиях «Золотого кольца-Юниор» во всех возрастных категориях финишировали вторые туры. В группе юношей 2002–2003 годов рождения незыблемы позиции баскетболистов Кольчугино (тренер — Дмитрий Петрашкевич). У юношей-2004 лидируют новички из Северодвинска и Тулы. В младшей возрастной группе (юноши 2005/06) нет равных «Угличу».

Как сообщает информационная служба баскетбольного клуба «Юнибаскет», все игры плей-офф и финальные туры проекта пройдут в апреле-мае в Ярославле. По традиции чемпионы мужского и женского турниров отправятся на финальные соревнования ЦФО Межрегиональной любительской баскетбольной лиги России.

Смотрите, как в Ярославле прошёл матч «всех звёзд» по баскетболу.

Антон Подоксик
Фото: БК «Юнибаскет»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ох, дорого встаёт охрана: сколько денег тратят на безопасность в Ярославле

Бизнес
Зарплатная карта от А до Я

Зарплатная карта от А до Я
Погода
Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества

Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества
Спорт
Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы
Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Фильм недели
вчера
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,51 56,99
EUR 69,55 70,09
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 22.02
USD 56,65 0,13
EUR 69,81 -0,08
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.