Ох, дорого встаёт охрана: сколько денег тратят на безопасность в Ярославле

На охрану городской бюджет тратится солидно

В Ярославле слово «безопасность» воспринимают остро. На городские праздники пропускают через металлоискатели, в школах родителей не пускают дальше порога. В саму городскую администрацию просто так не попадёшь, если это не приёмный день мэра и его заместителей.

Сколько же тратят на охрану в Ярославле? Мы узнали цену безопасности в самых разных зданиях города.

Дворцы культуры

Чем крупнее дом культуры, видимо, тем дороже его охрана. Например, дворец культуры «Судостроитель» охраняют целый год за 444 тысячи рублей, а дом культуры «Нефтяник» — уже за 641.

Чуть дешевле стоит безопасность центра занятости в Ярославле — 344 тысячи рублей. Но за эти деньги его будут охранять лишь до конца сентября.

Охрана одного дворца культуры в среднем стоит полмиллиона рублей в год

Дорогой спорт

На охрану стадионов и спортивных центров городскому бюджету приходится раскошелиться — в 10,8 миллиона рублей обходится эта строка расходов. Но за эти деньги до конца года обеспечат безопасность в шести физкультурно-оздоровительных комплексах, на двух ледовых аренах, легкоатлетическом манеже, стадионах «Шинник» и «Славнефть» и ещё нескольких площадках.

Требования к охранникам в спорте — особенно суровые

— Среди требований — физическая охрана, сопровождение кассиров в банк по требованию заказчика, круглосуточная охрана ряда объектов, — уточняется в требованиях дирекции спортивных сооружений.

Охранникам также нельзя быть грубыми и использовать ненормативную лексику, принимать вещи на хранение у посетителей, читать книги и слушать радио на работе, приходить нетрезвыми — за все эти пункты наложат штраф.

С оружием к мэрии

Городская администрация в начале года провела аукцион на вооруженную охрану здания мэрии. С февраля и до конца года на безопасность чиновников готовы потратить 1,845 миллиона рублей.

В мэрии требуются вооружённые охранники

— К выполнению обязанностей по охране объекта не допускаются охранники-стажёры, — уточняется в требованиях мэрии Ярославля. — Охранники должны быть обеспечены электрическими фонарями, металлодетекторами, мобильной связью.

Также охранники мэрии должны быть готовы к усилению в любой момент.

Безопасные ярмарки

Если вдруг вы переживали, то можете быть спокойны — все официальные ярмарки, организованные в Ярославле, охраняются. На их безопасность в этом году потратят 2,58 миллиона рублей.

Вы когда-нибудь видели охрану на ярмарках?

В зоопарке, как за стеной

Пожалуй, одно из самых охраняемых мест в Ярославле — это зоопарк. Чтобы зверушки были в безопасности, на это потратят 3,5 миллиона рублей до конца года. Плюс ещё около 300 тысяч на обслуживание пожарно-охранной сигнализации.

Зоопарк — одно из самых безопасных мест в Ярославле

Все данные мы получили с официального портала Госзакупок.