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В Ярославле таинственно пропали две 16-летние девушки
21 февраля 2018 17:09
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В Ярославле полиция и волонтеры разыскивают двух 16-летних девушек.
Анастасия Симановская пропала 17 февраля. Настя вышла из дома в Дзержинском районе, после 17 февраля родственники её не видели и не знают, где девушка может быть.
— На вид ей 18 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черные, — рассказали в пресс-службе полиции.
Девушка была одета в черную куртку и джинсы.
Еще одна 16-летняя девушка Дарья Ангелова пропала в Красноперекопском районе. 19 февраля она вышла с работы своей мамы, с тех пор её не видели.
На вид Дарье 17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы окрашены в черный цвет. Была одета в черно-белую куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.
— У Дарьи невнятная речь и выраженная жестикуляция, — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЯрСпас». — На левом запястье у девушки татуировка LOVE.
Всех, кто видел девушек после их пропажи, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или 112.
Накануне в розыск объявили 14-летнего подростка из Углича. Родители заволновались, когда Николай не вернулся из школы.
Фото: УМВД
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