В Ярославле таинственно пропали две 16-летние девушки

Анастасия Симановская и Дарья Ангелова не выходят на связь с родственниками

В Ярославле полиция и волонтеры разыскивают двух 16-летних девушек.

Анастасия Симановская пропала 17 февраля. Настя вышла из дома в Дзержинском районе, после 17 февраля родственники её не видели и не знают, где девушка может быть.

— На вид ей 18 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черные, — рассказали в пресс-службе полиции.

Девушка была одета в черную куртку и джинсы.

Еще одна 16-летняя девушка Дарья Ангелова пропала в Красноперекопском районе. 19 февраля она вышла с работы своей мамы, с тех пор её не видели.

На вид Дарье 17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы окрашены в черный цвет. Была одета в черно-белую куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.

— У Дарьи невнятная речь и выраженная жестикуляция, — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЯрСпас». — На левом запястье у девушки татуировка LOVE.

Всех, кто видел девушек после их пропажи, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или 112.

Накануне в розыск объявили 14-летнего подростка из Углича. Родители заволновались, когда Николай не вернулся из школы.