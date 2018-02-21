×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

В Ярославле таинственно пропали две 16-летние девушки

21 февраля 2018 17:09
2 475 0
подростки, полиция, поиск, Ярославль

В Ярославле полиция и волонтеры разыскивают двух 16-летних девушек.

Анастасия Симановская пропала 17 февраля. Настя вышла из дома в Дзержинском районе, после 17 февраля родственники её не видели и не знают, где девушка может быть.

— На вид ей 18 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черные, — рассказали в пресс-службе полиции.

Девушка была одета в черную куртку и джинсы.

Еще одна 16-летняя девушка Дарья Ангелова пропала в Красноперекопском районе. 19 февраля она вышла с работы своей мамы, с тех пор её не видели.

На вид Дарье 17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы окрашены в черный цвет. Была одета в черно-белую куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.

— У Дарьи невнятная речь и выраженная жестикуляция, — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЯрСпас». — На левом запястье у девушки татуировка LOVE.

Всех, кто видел девушек после их пропажи, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или 112.

Накануне в розыск объявили 14-летнего подростка из Углича. Родители заволновались, когда Николай не вернулся из школы.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: УМВД
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославле крысиные блохи напали на малышей: дети не могут спать по ночам

Бизнес
Зарплатная карта от А до Я

Зарплатная карта от А до Я
Погода
Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества

Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества
Спорт
Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы
Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Фильм недели
сегодня
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,55 56,89
EUR 69,60 69,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 22.02
USD 56,65 0,13
EUR 69,81 -0,08
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.