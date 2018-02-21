Председательнице ТСЖ, пустившей охранников в подвал дома, грозит колония

Женщину могут наказать за неисполнение решения суда

Прокуратура взялась за 67-летнюю председательницу товарищества собственников жилья, которая сдавала помещения на цокольном этаже дома в центре Ярославля охранным фирмам.

— Этим она не только нарушала требования пожарной безопасности, но и не исполняла решение суда, — рассказали в прокуратуре Кировского района города Ярославля.

Три года назад областной арбитражный суд уже запретил ей сдавать эти помещения, но она продолжала это делать.

— В отношении женщины возбудили уголовное дело как раз за неисполнение решения суда, — уточнили в прокуратуре.

Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй — два года лишения свободы.

Ещё два парня в Ярославской области попали под уголовную статью за то, что зашли погреться в чужой дом без спроса. Подробности рассказали в Следственном комитете.