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Город

Заехавший в питерское метро на машине ярославец объяснил, зачем это сделал

21 февраля 2018 15:58
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Санкт-Петербург, метро, машина, Ярославль

Ярославец, заехавший в питерское метро на кроссовере, перепугал жителей Северной столицы, которые оказались свидетелями его выкрутасов.

— Я выхожу из метро и вижу, как люди, чего-то пугаясь, стоят и смотрят в одну точку, то отступая, быстро отбегая, то подходя к одному из выходов на улицу. Параллельно с этим раздавались какие-то странные звуки. В голову сразу бросились мысли, что какой-то террорист или что-то подобное. И тут спустя несколько секунд с улицы съезжает машина и начинает ездить по переходу, — рассказал Даниил Кузьчуткомов. — Водитель оказался очень позитивным, кричал «Русские не сдаются!».

 


Веселый водитель попытался выехать из подземки сам, подкладывая на лестницу под колеса доски, но у него ничего не получилось.

На место приехали полицейские, сотрудники МЧС и прокурор Петербурского метрополитена.

Сам водитель рассказал, что силу полицейские к нему не применяли.

— А попробуй ко мне силу примени, — говорит ярославец. — Я машину могу поднять! Попробовать?

Но кроссовер из перехода всё-таки вытащили спасатели с помощью спецтехники.

Но зачем ярославец вообще поехал в подземку на машине? Говорит, ради эксперимента.

Этим его экспериментом теперь занялась прокуратура Петербурга.

— По предварительной информации, водитель въехал в выход станции метрополитена по ступенькам. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Даниил Кузьчуткомов
Видео: Даниил Кузьчуткомов
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