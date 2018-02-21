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Город

Два друга попали под уголовную статью за то, что погрелись в чужом доме

21 февраля 2018 15:58
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криминал, Ярославская область

Два друга из Ярославской области попали под уголовную статью за то, что зашли без спроса в чужой дом. Ещё и как дерзко зашли — взломали входную дверь, когда хозяйки не было дома. И решили посидеть.

— Этот случай произошёл в Некрасовском районе, — рассказали в Следственном комитете. — Молодые люди какое-то время просидели в доме. Но не очень долго — их заметили соседи и вызвали полицию.

Парни объяснили, что залезли в дом, чтобы погреться. В тот день было морозно на улице. Были ли у них какие-то ещё планы — неизвестно. Но по факту они ничего не украли и ничего, кроме замка на входной двери, не испортили. Тем не менее теперь им грозит наказание.

— Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности жилища», — пояснили следователи СУ СКР по Ярославской области.

Им грозит штраф или обязательные или исправительные работы.

Скоро в Ярославле и области станет ещё холоднее. МЧС сообщает о понижении температуры воздуха до –35 градусов.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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