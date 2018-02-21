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Ярославец на кроссовере въехал в метро в Санкт-Петербурге и устроил скандал
21 февраля 2018 14:01
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Сегодня в подземный переход на станции метро Московская в Санкт-Петербурге вместе с пешеходами по лестнице спустился кроссовер «Cанг-Йонг». За рулем оказался 62-летний уроженец Ярославля, который сейчас проживает в Северной столице.
Как сообщили в ГИБДД, никто не пострадал.
— Водитель уроженец Ярославля, — рассказали в дежурной части ГИБДД Санкт-Петербурга. — Мужчина не справился с управлением и въехал в переход.
Зато справился с тем, чтобы устроить в подземке целое шоу.
— Ну что, поговорим? Давай, родной! Я Путина знаю! — крикнул он, выйдя из машины, и схватил в охапку мужчину, который пытался его усовестить. Потом уселся обратно в машину и попытался выехать из перехода.
— Удачи! — сказал мужчина, попавший в объятия.
Выходку яроославца сняли на видео сразу несколько прохожих.
Фото: Даниил Кузьчуткомов
Видео: Даниил Кузьчуткомов
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