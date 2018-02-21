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Из-за ДТП целая улица в центре Ярославля встала в пробку
21 февраля 2018 13:49
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В Ярославле на пересечении улиц Свердлова и Республиканской произошло ДТП — столнулись два автомобиля.
— У «Пежо» дверь открыта. Видимо, открывали дверь и ею ударили «Субару», — рассказала фотограф 76.ru Александра Савельева.
Авария вроде и небольшая, но стала приичной длинной пробки. Встала почти вся улица Республиканская.
Фото: Александра Савельева, Яндекс.Карты
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