Из-за ДТП целая улица в центре Ярославля встала в пробку

Машины не поделили дорогу

В Ярославле на пересечении улиц Свердлова и Республиканской произошло ДТП — столнулись два автомобиля.

— У «Пежо» дверь открыта. Видимо, открывали дверь и ею ударили «Субару», — рассказала фотограф 76.ru Александра Савельева.

Авария вроде и небольшая, но стала приичной длинной пробки. Встала почти вся улица Республиканская.