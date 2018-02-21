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Голосование — это как шоу: танцовщица с ТНТ пригласила ярославцев на выборы
21 февраля 2018 13:22
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Анна Вишнякова, больше известная как Вишня, снялась в ролике, призывающем ярославцев прийти 18 марта на избирательный участок и проголосовать за будущего президента России.
— Я вошла в топ-14 лучших танцовщиков нашей страны, — рассказала Анна Вишнякова. — А кто войдёт в твой личный топ на выборах президента, решать только тебе 18 марта.
20-летняя Анна участвовала в третьем сезоне шоу «Танцы» на ТНТ. Девушка попала в команду к Егору Дружинину. Сейчас Аня учится в ЯГПУ на физическом факультете и танцует в команде «Подвал 76».
Выборы в России состоятся 18 марта. На самый главный пост в стране претендуют восемь человек. К ярославцам перед президентскими выборами придут домой люди из МФЦ. О чём будут разговаривать.
Фото: Выборы в Ярославле/VK.com
Видео: Выборы в Ярославле/VK.com
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