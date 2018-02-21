Голосование — это как шоу: танцовщица с ТНТ пригласила ярославцев на выборы

Аня Вишнякова знает, что такое борьба за первое место

Анна Вишнякова, больше известная как Вишня, снялась в ролике, призывающем ярославцев прийти 18 марта на избирательный участок и проголосовать за будущего президента России.

— Я вошла в топ-14 лучших танцовщиков нашей страны, — рассказала Анна Вишнякова. — А кто войдёт в твой личный топ на выборах президента, решать только тебе 18 марта.

20-летняя Анна участвовала в третьем сезоне шоу «Танцы» на ТНТ. Девушка попала в команду к Егору Дружинину. Сейчас Аня учится в ЯГПУ на физическом факультете и танцует в команде «Подвал 76».

Выборы в России состоятся 18 марта. На самый главный пост в стране претендуют восемь человек. К ярославцам перед президентскими выборами придут домой люди из МФЦ. О чём будут разговаривать.