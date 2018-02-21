В Ярославской области для выборов закупили металлодетекторы

К урне для голосования можно будет попасть только через рамки безопасности

Сегодня в Угличе прошло заседание региональной антитеррористической комиссии. Обсуждали подготовку к выборам и говорили о безопасности в день голосования.

На встрече присутствовали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и руководство регионального управления ФСБ, а также правоохранительные органы.

— В регионе в последнее время проведена большая работа по предотвращению террористических угроз в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации, — сказал Дмитрий Миронов.

И рассказал, что область закупила достаточное количество металлодетекторов, которые поставят на участках для голосования.

Особое внимание в день выборов уделят безопасности транспорта и транспортной инфраструктуры.

Выборы в России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек. Как проголосовать, если вы в день выборов будете не в своём городе, читайте в нашем материале.