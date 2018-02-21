Женщина украла сумку с деньгами, забытую дедушкой в банке

Полицейские задержали женщину, укравшую сумку пенсионера

В полицию Кировского района обратился 78-летний дедушка. Пенсионер рассказал, что забыл в банке сумку, в которой было 40 тысяч рублей. Дедушка быстро опомнился и вернулся за сумкой, но её там уже не было.

Оказалось, что посетительница банка, увидев оставленную дедушкой сумку, решила забрать её себе.

— По подозрению в краже сотрудники полиции задержали 52-летнюю женщину, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Она во всем созналась.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража».

Недавно ярославца приговорили к 3,5 годам колонии за кражу поводков.