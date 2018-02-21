Срочно от МЧС: в Ярославле ударят морозы до –35 градусов

Утепляемся, друзья!

На Ярославль надвигаются страшные морозы. Синоптики прогнозируют до –35 градусов.

— Пик похолодания придётся на период с 22 по 28 февраля, — со ссылкой на Гидрометцентр сообщают в Главном управлении по Ярославской области.

Какую температуру обещают по дням:

22 февраля — ночью -20...-25°C, днем -12...-17°C,

23 февраля — ночью -24...-29°C, днем -13...-18°C,

24-25 февраля — ночью -25...-30°C, днем -17...-22°C,

26-28 февраля — ночью -30...-35°C, днем -20...-25°C.

Синоптики с сайтов прогнозов погоды расходятся в прогнозах. Центр Фобос говорит о –26 градусах в ближайшие пару дней.

— В среду показания барометров в регионе начнут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, облака немного поредеют, морозы продолжат крепчать, из-за чего температурный фон окажется уже на 4–5 градусов ниже климатической нормы, — говорят специалисты центра.

Gismeteo обещает до –28 градусов. А вот «Погода R5» пугает сумасшедшими –38 градусами ночью.

Утепляемся!