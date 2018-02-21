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Срочно от МЧС: в Ярославле ударят морозы до –35 градусов
21 февраля 2018 12:19
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На Ярославль надвигаются страшные морозы. Синоптики прогнозируют до –35 градусов.
— Пик похолодания придётся на период с 22 по 28 февраля, — со ссылкой на Гидрометцентр сообщают в Главном управлении по Ярославской области.
Какую температуру обещают по дням:
Синоптики с сайтов прогнозов погоды расходятся в прогнозах. Центр Фобос говорит о –26 градусах в ближайшие пару дней.
— В среду показания барометров в регионе начнут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, облака немного поредеют, морозы продолжат крепчать, из-за чего температурный фон окажется уже на 4–5 градусов ниже климатической нормы, — говорят специалисты центра.
Gismeteo обещает до –28 градусов. А вот «Погода R5» пугает сумасшедшими –38 градусами ночью.
Утепляемся!
Фото: Александра Савельева
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