На Московском проспекте столкнулись красные маршрутки: три человека в больнице

От удара у маршрутки выбило стекло

Сегодня в 10:20 на Московском проспекте возле остановки «Выемка» в сторону автовокзала столкнулись две маршрутки — №61 въехала в №73. От удара у второго пазика выбило заднее стекло.

На месте аварии работали медики и сотрудники Госавтоинспекции.

— По предварительной информации, три человека доставлены в больницу, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ярославской области.

Сегодня утром в ДТП попала машина такси «Тройки». Из-за аварии машины на Юго-Западной окружной дороге встали в пробке.