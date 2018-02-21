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На Московском проспекте столкнулись красные маршрутки: три человека в больнице
21 февраля 2018 12:01
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Сегодня в 10:20 на Московском проспекте возле остановки «Выемка» в сторону автовокзала столкнулись две маршрутки — №61 въехала в №73. От удара у второго пазика выбило заднее стекло.
На месте аварии работали медики и сотрудники Госавтоинспекции.
— По предварительной информации, три человека доставлены в больницу, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ярославской области.
Сегодня утром в ДТП попала машина такси «Тройки». Из-за аварии машины на Юго-Западной окружной дороге встали в пробке.
Фото: Елена Литвинова «Первый ярославский автопортал»/VK.com
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