В Ярославле на ходу загорелась фура

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Сегодня рано утром на улице Большая Фёдоровская недалеко от остановки Зеленцовской улицы загорелась фура.
Машина полыхала так, что дым от нее напугал многих жителей Перекопа.
Тушить фуру приехали сотрудники МЧС. С огнем справились, но залили всю дорогу по направлению из центра на Перекоп. Из-за морозов участок дороги быстро обледенел.
— Участок Большой Фёдоровской залит водой! Будьте аккуратны! — написал Андрей Смирнов в группе «Дороги Ярославля» на фейсбуке.
Происшествие обошлось без пострадавших.
— Загорелась кабина, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — От огня никто не пострадал.
На прошлой неделе в Ярославле загорелся автосалон. В помещении вспыхнула иномарка.
Фото: Игорь Борисов
Видео: Игорь Борисов
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