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Город

В Ярославле на ходу загорелась фура

21 февраля 2018 10:06
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фура, Ярославль, пожар

Сегодня рано утром на улице Большая Фёдоровская недалеко от остановки Зеленцовской улицы загорелась фура.

Машина полыхала так, что дым от нее напугал многих жителей Перекопа.

 


Тушить фуру приехали сотрудники МЧС. С огнем справились, но залили всю дорогу по направлению из центра на Перекоп. Из-за морозов участок дороги быстро обледенел.

— Участок Большой Фёдоровской залит водой! Будьте аккуратны! — написал Андрей Смирнов в группе «Дороги Ярославля» на фейсбуке.

Происшествие обошлось без пострадавших.

— Загорелась кабина, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — От огня никто не пострадал.

На прошлой неделе в Ярославле загорелся автосалон. В помещении вспыхнула иномарка.

Елена Вахрушева
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Фото: Игорь Борисов
Видео: Игорь Борисов
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