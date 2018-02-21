Не вернулся после школы: в Угличе пропал 14-летний мальчик

Семья переживает за Колю

В Ярославской области объявили в розыск 14-летнего подростка из Углича. Николай Образцов пропал 20 февраля.

— Мальчик ушёл из школы и до сих пор не вернулся, — рассказали волонтёры поискового отряда ЯрСпас.

Мальчик высокий — 170 сантиметров. Худощавый. Есть особая примета: на щеке — шрам от укуса собаки.

Был одет в чёрную шапку в красно-белую полоску, в чёрные куртку, джинсы и ботинки.

Всех, кто располагает информацией о мальчике, волонтёры просят позвонить по телефону: 8 910 964-08-38.

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