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Не вернулся после школы: в Угличе пропал 14-летний мальчик
21 февраля 2018 09:37
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В Ярославской области объявили в розыск 14-летнего подростка из Углича. Николай Образцов пропал 20 февраля.
— Мальчик ушёл из школы и до сих пор не вернулся, — рассказали волонтёры поискового отряда ЯрСпас.
Мальчик высокий — 170 сантиметров. Худощавый. Есть особая примета: на щеке — шрам от укуса собаки.
Был одет в чёрную шапку в красно-белую полоску, в чёрные куртку, джинсы и ботинки.
Всех, кто располагает информацией о мальчике, волонтёры просят позвонить по телефону: 8 910 964-08-38.
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Фото: ЯрСпас
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