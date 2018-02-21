В Ярославле на окружной такси «Тройка» столкнулось с «Тойотой»

В аварию попало такси

Сегодня утром на Юго-западной окружной дороге водители встали в пробке. Виной всему ДТП с такси. Около семи утра столкнулись «Тойота» и «Рено» таксофирмы «Тройка».

— Может, пора задуматься, что не в машинах дело? — написал Дмитрий Кузнецов в группе «Подслушано у водителей Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».

Ярославцы начали уже советовать, какие машины лучше вызывать, чтобы не стать жертвой аварии.

— Такси когда вызываете, пишите в комментарии: «не обклеенную», — написал Андрей Кукушкин. — На обклеенных ездят арендаторы, которые могут не спать по двое-трое суток, чтоб отбить аренду и заработать ещё.

Недавно в центре Ярославля на перекрестке машины такси «Тройка» столкнулись друг с другом.