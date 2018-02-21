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Прокуратура негодует: управдом не уследил за крышей Фонда капремонта
21 февраля 2018 08:30
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Прокуроры проверили, как «Управляющая компания Кировского района» следит за общедомовым имуществом вверенных ей многоэтажек. И выяснилось, что не достаточно хорошо.
— Управляющая организация не принимает меры к своевременной очистке крыш и козырьков домов от снега и сосулек, а это опасно для людей, — рассказали в прокуратуре Кировского района. — А ещё она не обеспечивает своевременный вывоз мусор.
Кроме того, прокуроры заметили снег и сосульки на здании Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Точно такие же, как и на других домах.
— И ни управдом, ни руководство Фонда не принимают никаких мер, чтобы очистить крышу, — добавили в прокуратуре.
И руководству управдома, и начальству Фонда капремонта прокуратура выдала предписания — все нарушения устранить. Прокуроры припугнули, что будут лично следить за тем, как это делается.
В конце прошлой недели мэр Ярославля Владимир Слепцов потребовал от глав районов, чтобы к неделе этой в городе не осталось сосулек. Те пообещали, что справятся с задачей. На деле же вышло, что сосулек с крыш и козырьков свисает по-прежнему очень много. А ещё фотографиями сосулек на своих домах ярославцы делятся в группе портала 76.ru в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Александра Савельева, Павел Смирнов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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