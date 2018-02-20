В центре Ярославля столкнулись троллейбус с пассажирами и две иномарки

Авария произошла на улице Свободы, на пересечении с улицей Володарского

Сегодня в десятом часу вечера в Ярославле на улице Свободы, на перекрёстке с улицей Володарского произошло ДТП.

— Столкнулись троллейбус и две иномарки, одна из них премиум-класса — Honda Crosstour, — рассказал очевидец аварии Константин Суворов. — Никто из пассажиров в троллейбусе сильно не пострадал — авария была не такой сильной.

Теперь выяснить всё нюансы происшествия и определить виновников аварии предстоит специалистам Госавтоинспекции.

По предварительной информации, из пассажиров троллейбуса никто не пострадал

Ещё одно ДТП с участием общественного транспорта произошло в Дзержинском районе, на Ленинградском проспекте, недалеко от перекрестка с улицей Урицкого. Там «Лексус» на полном ходу угодил в остановившуюся на остановке маршрутку.