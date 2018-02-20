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В центре Ярославля столкнулись троллейбус с пассажирами и две иномарки
20 февраля 2018 21:47
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Сегодня в десятом часу вечера в Ярославле на улице Свободы, на перекрёстке с улицей Володарского произошло ДТП.
— Столкнулись троллейбус и две иномарки, одна из них премиум-класса — Honda Crosstour, — рассказал очевидец аварии Константин Суворов. — Никто из пассажиров в троллейбусе сильно не пострадал — авария была не такой сильной.
Теперь выяснить всё нюансы происшествия и определить виновников аварии предстоит специалистам Госавтоинспекции.
Ещё одно ДТП с участием общественного транспорта произошло в Дзержинском районе, на Ленинградском проспекте, недалеко от перекрестка с улицей Урицкого. Там «Лексус» на полном ходу угодил в остановившуюся на остановке маршрутку.
Фото: Константин Суыоров/Facebook.com, Константин Суворов/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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