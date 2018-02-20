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Ярославского алиментщика приставы нашли в Швейцарии с новой семьёй
20 февраля 2018 20:14
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Судебные приставы отыскали ярославца, задолжавшего более 180 тысяч рублей алиментов. Он платил нерегулярно и понемногу, а потом и вовсе пропал. Оказалось, что он решил начать жизнь с чистого листа — переехал в Женеву и обзавёлся новой семьёй.
— Сбежал из страны, будучи из-за долга невыездным, мужчина по-хитрому: сначала выехал в Белоруссию, а уже оттуда — улетел в Швейцарию, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области.
Судебные приставы предупредили мужчину, что если он не начнёт платить алименты, то они направят письмо в посольство с просьбой выдворить из страны неплательщика. Должник сразу вышел на контакт и пообещал в ближайшее время погасить долг.
Фото: Александра Савельева
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