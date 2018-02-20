Ярославского алиментщика приставы нашли в Швейцарии с новой семьёй

Приставы отыскали должника в Женеве

Судебные приставы отыскали ярославца, задолжавшего более 180 тысяч рублей алиментов. Он платил нерегулярно и понемногу, а потом и вовсе пропал. Оказалось, что он решил начать жизнь с чистого листа — переехал в Женеву и обзавёлся новой семьёй.

— Сбежал из страны, будучи из-за долга невыездным, мужчина по-хитрому: сначала выехал в Белоруссию, а уже оттуда — улетел в Швейцарию, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области.

Судебные приставы предупредили мужчину, что если он не начнёт платить алименты, то они направят письмо в посольство с просьбой выдворить из страны неплательщика. Должник сразу вышел на контакт и пообещал в ближайшее время погасить долг.