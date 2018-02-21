Общественники победили: «полицейский с Рублёвки» перекрасит скандальную гостиницу в Переславле

Актёр Александр Петров решил прислушаться к общественникам и перекрасить гостиницу в спокойный цвет

Актёру Александру Петрову, который сейчас в России популярен как «полицейский с Рублёвки», придётся перекрасить наделавшую шума в Переславле-Залесском гостиницу. На днях в городе прошли публичные слушания, на которых подняли вопрос об этом здании. Представители звёздного владельца будущей гостиницы договорились с горожанами быстро: слушания длились всего минут 15, люди не задали ни одного вопроса.

— Представители Александра Петрова пообещали, что провинциальные таланты смогут благодаря этой гостинице попасть в кино, — рассказала побывавшая на публичных слушаниях переславская общественница Наталья Власова. — Ведь это будет не совсем обычная гостиница — номера здесь будут сдаваться артистам и другим людям из киношной сферы. А ещё тут будут проходить мастер-классы, где местные смогут заявить о себе.

Горожане проголосовали за открытие такой гостиницы. Правда, это ещё не означает, что теперь она узаконена. Заместитель главы Переславля-Залесского Максим Фархутдинов заявил, что собственнику задания предстоит пройти ещё несколько официальных процедур.

Фасад здания разрисовали на киношную тематику

Тем временем стало известно, что Александр Петров прислушался к мнению местных общественников и решил перекрасить здание гостиницы в спокойный однотонный цвет.

— Мы это сделаем весной, когда наступит тепло, — пообещали в кулуарах представители актёра.

Ранее переславские активисты возмутились, что в этом месте появилось вульгарное яркое пятно.

— Подгорная улица ведет в сторону Ботика Петра, по ней проезжают все туристы, — возмутились переславцы. — Дом стоит прямо у дороги. Раньше он был покрашен в нормальный спокойный цвет. А теперь это здание портит вид на одну из главных достопримечательностей города — Успенский Горицкий монастырь.

Все старания художников теперь придётся закрасить

Скандал с обликом этой гостиницы разразился ещё в начале зимы. Общественники заявили о своих претензиях к внешнему облику этой гостиницы. Местным жителям больше всего запомнился нанесённый граффитчиками портрет актёра Леонардо ДиКаприо. Поэтому гостиницу сначала прозвали «Дом с ДиКаприо». Но потом его изображение с фасада дома удалили, зато появилась роковая дама из «Бриллиантовой руки», которую тут же принялись обсуждать местные жители.

А вот результаты опроса показали, что людям эта гостиница нравится. Подавляющее большинство участников голосования заявили, что им такое яркое здание по вкусу. Но скоро этим людям, похоже, придётся любоваться таким видом здания лишь на фотографиях.