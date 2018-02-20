Топ-модель из Ярославля Дарья Коновалова отпраздновала юбилей в окружении звёзд

Сама Дарья Коновалова выбрала наряд от Dior

Топ-модель из Ярославля Дарья Коновалова гламурно отметила свой 30-летний юбилей. Праздновала звезда обложки Vogue свой день рождения в Москве в окружении знаменитостей.

Гуляли так роскошно, что её праздник попал в светскую хронику. Среди гостей модели — телеведущая Юлия Барановская, певец Дмитрий Маликов и ведущая Екатерина Одинцова.

— Счастья, гармонии тебе и девочкам. Здоровья! Люблю, — подписала открытку подруга топ-модели Анна Ракова.

На праздник топ-модель получила роскошные подарки — свитер от Chanel, сумочку-клатч от Gucci стоимостью около 80 тысяч рублей, яркие серьги с драгоценными камнями и много других дорогих вещиц. Сама Даша предстала перед гостями в наряде от Dior - розовом платье-комбинезоне.

Гости ярославской топ-модели

Карьера Даши началась после победы в конкурсе «Мисс Ярославль» в 2009 году. Она уехала в Москву, а там девушку буквально «разорвали» разные бренды. Она участвовала в модных показах известных дизайнеров, покоряя подиумы Парижа, Милана и Лондона. А потом Дарья перебралась жить в Америку вместе с дочкой Софией, которая тоже еще та модница благодаря маме.