Убийцу директора ярославского похоронного бюро могут отправить на 15 лет в колонию

Владислава Становова из суда увезли в следственный изолятор «Коровники»

Владислава Становова, который подозревается в убийстве владельца «Ритуал-Сервиса» Юрия Опехтина, после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, увезли в следственный изолятор «Коровники». Там он, согласно решению Ярославского районного суда, будет содержаться до 18 апреля. Специалисты Следственного комитета в это время продолжают расследовать это уголовное дело.

— Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса, — уточнили в правоохранительных органах. — Если следствием и судом его вина в убийстве будет доказана, то ему грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

Становова обвинили в убийстве 62-летнего бизнесмена — директора похоронного бюро «Ритуал-Сервис». В минувшую субботу мужчина выстрелил в голову Юрию Опехтину.

По данным следствия, мужчины крепко поссорились, когда выпивали дома у Опехтина в посёлке Козьмодемьянск. Конфликт произошёл из-за слишком активной жестикуляции.