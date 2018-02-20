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Убийцу директора ярославского похоронного бюро могут отправить на 15 лет в колонию
20 февраля 2018 19:05
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Владислава Становова, который подозревается в убийстве владельца «Ритуал-Сервиса» Юрия Опехтина, после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, увезли в следственный изолятор «Коровники». Там он, согласно решению Ярославского районного суда, будет содержаться до 18 апреля. Специалисты Следственного комитета в это время продолжают расследовать это уголовное дело.
— Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса, — уточнили в правоохранительных органах. — Если следствием и судом его вина в убийстве будет доказана, то ему грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.
Становова обвинили в убийстве 62-летнего бизнесмена — директора похоронного бюро «Ритуал-Сервис». В минувшую субботу мужчина выстрелил в голову Юрию Опехтину.
По данным следствия, мужчины крепко поссорились, когда выпивали дома у Опехтина в посёлке Козьмодемьянск. Конфликт произошёл из-за слишком активной жестикуляции.
Фото: Михаил Контуев
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