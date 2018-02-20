×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Ярославские депутаты сдали ЕГЭ

20 февраля 2018 17:45
1 713 8
ЕГЭ, муниципалитет, Ярославль

Сегодня в школе №36 прошёл «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сдать пробный экзамен по русскому языку попробовали родители будущих выпускников, депутаты муниципалитета и Ярославской областной думы. В экзамен для родителей включили меньше вопросов, чем будет в настоящем, но и времени на раздумье дали меньше — ответить на все вопросы надо было за 40 минут.

Своими впечатлениями от экзамена поделился председатель муниципалитета Артур Ефремов.

— Это было очень интересно, — рассказал Артур Ефремов. — Я сдавал еще устные и письменные экзамены. Вся процедура, начиная со сдачи телефонов, прохождения рамок-металлоискателей, интригующая и прозрачная — конверты с заданиями вскрывают при тебе, а результаты проверяют автоматически. Очень рад, что прошёл этот экзамен, к тому же в этом году у меня старший сын сдает ЕГЭ.

Правда, как-то особенно готовить ребенка к экзамену не будет — говорит, родители в эти моменты волнуются гораздо больше самих учеников.

— Детей уже давно готовят к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, для них не будет ничего непривычного — рассказал Артур Ефремов. — Остается только всё выучить и показать свои знания.

По признанию Артура Ефремова, для него самым сложным в сегодняшнем экзамене стало переключиться с тестовой части экзамена на сочинение.

Если родители будущих выпускников переживают за сдачу ЕГЭ, то родители будущих первоклашек волнуются, зачислят ли ребенка в школу. Чтобы подать заявление, возле школ стояли сутками в очередях.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Город торгашей: в Ярославле сосчитали, сколько магазинов приходится на жителя

Погода
Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества

Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества
Спорт
Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы
Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,26 56,99
EUR 69,40 70,24
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 21.02
USD 56,52 0,18
EUR 69,89 -0,01
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.