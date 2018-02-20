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Ярославские депутаты сдали ЕГЭ
20 февраля 2018 17:45
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Сегодня в школе №36 прошёл «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сдать пробный экзамен по русскому языку попробовали родители будущих выпускников, депутаты муниципалитета и Ярославской областной думы. В экзамен для родителей включили меньше вопросов, чем будет в настоящем, но и времени на раздумье дали меньше — ответить на все вопросы надо было за 40 минут.
Своими впечатлениями от экзамена поделился председатель муниципалитета Артур Ефремов.
— Это было очень интересно, — рассказал Артур Ефремов. — Я сдавал еще устные и письменные экзамены. Вся процедура, начиная со сдачи телефонов, прохождения рамок-металлоискателей, интригующая и прозрачная — конверты с заданиями вскрывают при тебе, а результаты проверяют автоматически. Очень рад, что прошёл этот экзамен, к тому же в этом году у меня старший сын сдает ЕГЭ.
Правда, как-то особенно готовить ребенка к экзамену не будет — говорит, родители в эти моменты волнуются гораздо больше самих учеников.
— Детей уже давно готовят к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, для них не будет ничего непривычного — рассказал Артур Ефремов. — Остается только всё выучить и показать свои знания.
По признанию Артура Ефремова, для него самым сложным в сегодняшнем экзамене стало переключиться с тестовой части экзамена на сочинение.
Если родители будущих выпускников переживают за сдачу ЕГЭ, то родители будущих первоклашек волнуются, зачислят ли ребенка в школу. Чтобы подать заявление, возле школ стояли сутками в очередях.
Фото: Мэрия Ярославля
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