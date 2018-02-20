×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Город торгашей: в Ярославле сосчитали, сколько магазинов приходится на жителя

20 февраля 2018 17:19
3 145 12
торговля, магазины, Ярославль

Ярославль — город торгашей. В столице региона насчитали больше миллиона квадратных метров площадей, которые занимают 2431 магазин. Но это ещё не всё: дополняют этот список ларьки.

— Этот показатель превышает в 2,9 раза норматив по количеству торговых площадей на одного жителя города, — рассказывает заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. — В Ярославле работают около 40 торговых федеральных и региональных розничных сетей с численностью около 400 магазинов. А в схеме для размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено 1182 места.

Итого про 1600 квадратных метров магазинов, в среднем, на одного жителя. В городе так много магазинов, что мы занимаем третье место в стране по их количеству. Бурной торговле, наоборот, помогают. Городская администрация больше, чем в два раза снизила стоимость аренды мест под ларьки в Ярославле.

— Идя навстречу предпринимателям, стоимость права на размещение НТО уменьшена в два-четыре раза в зависимости от вида продаваемой продукции, — продолжил Торопов. — Для удобства оплата за размещение разбита на несколько лет, продлены сроки по приведению внешнего облика и параметров в соответствии с правилами благоустройства города.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: «Рено» влетел в фуру на коварной обочине: в больницу попала женщина-водитель

Погода
Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества

Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества
Спорт
Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы
Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,26 56,99
EUR 69,40 70,24
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 21.02
USD 56,52 0,18
EUR 69,89 -0,01
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.