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Город торгашей: в Ярославле сосчитали, сколько магазинов приходится на жителя
20 февраля 2018 17:19
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Ярославль — город торгашей. В столице региона насчитали больше миллиона квадратных метров площадей, которые занимают 2431 магазин. Но это ещё не всё: дополняют этот список ларьки.
— Этот показатель превышает в 2,9 раза норматив по количеству торговых площадей на одного жителя города, — рассказывает заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. — В Ярославле работают около 40 торговых федеральных и региональных розничных сетей с численностью около 400 магазинов. А в схеме для размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено 1182 места.
Итого про 1600 квадратных метров магазинов, в среднем, на одного жителя. В городе так много магазинов, что мы занимаем третье место в стране по их количеству. Бурной торговле, наоборот, помогают. Городская администрация больше, чем в два раза снизила стоимость аренды мест под ларьки в Ярославле.
— Идя навстречу предпринимателям, стоимость права на размещение НТО уменьшена в два-четыре раза в зависимости от вида продаваемой продукции, — продолжил Торопов. — Для удобства оплата за размещение разбита на несколько лет, продлены сроки по приведению внешнего облика и параметров в соответствии с правилами благоустройства города.
Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля
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