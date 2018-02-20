Город торгашей: в Ярославле сосчитали, сколько магазинов приходится на жителя

Магазинов в Ярославле больше, чем нужно жителям

Ярославль — город торгашей. В столице региона насчитали больше миллиона квадратных метров площадей, которые занимают 2431 магазин. Но это ещё не всё: дополняют этот список ларьки.

— Этот показатель превышает в 2,9 раза норматив по количеству торговых площадей на одного жителя города, — рассказывает заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. — В Ярославле работают около 40 торговых федеральных и региональных розничных сетей с численностью около 400 магазинов. А в схеме для размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено 1182 места.

Итого про 1600 квадратных метров магазинов, в среднем, на одного жителя. В городе так много магазинов, что мы занимаем третье место в стране по их количеству. Бурной торговле, наоборот, помогают. Городская администрация больше, чем в два раза снизила стоимость аренды мест под ларьки в Ярославле.

Общее количество ларьков в Ярославле

— Идя навстречу предпринимателям, стоимость права на размещение НТО уменьшена в два-четыре раза в зависимости от вида продаваемой продукции, — продолжил Торопов. — Для удобства оплата за размещение разбита на несколько лет, продлены сроки по приведению внешнего облика и параметров в соответствии с правилами благоустройства города.