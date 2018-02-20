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Ярославец выиграл миллион рублей в федеральном конкурсе
20 февраля 2018 16:41
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Ярославец Николай Сивак выиграл миллион рублей в федеральном конкурсе управленцев. Бизнесмен прошёл несколько этапов отборов конкурса «Лидеры России» и попал в список победителей.
Всего в конкурсе оказалось 103 управленца со всей России, попавших в число победителей. Каждый из них получил миллион рублей, но потратить их можно будет только на образование.
— Самым сложным заданием на конкурсе был тест по цифровым навыкам. Чтобы отвечать правильно, нужно детально разбираться в темах блокчейн, криптовалюты, технологии М2М, AI, Big data, deep machine learning и прочем, — рассказал Николай Сивак. — Но никаких бонусов или интересных мест на госслужбе победителям не предлагали. Тут иллюзий строить не нужно.
Что ещё выигрывают ярославцы? Фристайлист Илья Буров, например, бронзу на Олимпиаде в Корее.
Фото: Ярославский регион
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