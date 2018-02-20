Соседа, убившего директора ярославского похоронного бюро, взяли под стражу

Трагедия произошла в Козьмодемьянске

Ярославский районный суд принял решение о дальнейшей судьбе 47-летнего мужчины, которого обвиняют в громком убийстве. Владислава Становова заключили под стражу.

— Обвиняемый заключен под стражу до 18 апреля, — рассказали в Следственном комитете.

Становова обвинили в убийстве 62-летнего бизнесмена — директора похоронного бюро «Ритуал-Сервис». В минувшую субботу мужчина выстрелил в голову Юрию Опехтину.

По данным следствия, мужчины крепко поссорились, когда выпивали дома у Опехтина в посёлке Козьмодемьянск. Конфликт произошёл из-за слишком активной жестикуляции.