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Соседа, убившего директора ярославского похоронного бюро, взяли под стражу
20 февраля 2018 16:30
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Ярославский районный суд принял решение о дальнейшей судьбе 47-летнего мужчины, которого обвиняют в громком убийстве. Владислава Становова заключили под стражу.
— Обвиняемый заключен под стражу до 18 апреля, — рассказали в Следственном комитете.
Становова обвинили в убийстве 62-летнего бизнесмена — директора похоронного бюро «Ритуал-Сервис». В минувшую субботу мужчина выстрелил в голову Юрию Опехтину.
По данным следствия, мужчины крепко поссорились, когда выпивали дома у Опехтина в посёлке Козьмодемьянск. Конфликт произошёл из-за слишком активной жестикуляции.
Фото: Александра Савельева
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