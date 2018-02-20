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Город

«Рено» влетел в фуру на коварной обочине: в больницу попала женщина-водитель

20 февраля 2018 17:01
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ДТП, фура, Ярославль

Сегодня в 9:28 на восьмом километре трассы Ярославль — Иваново автомобиль «Рено» влетел в стоящую на обочине фуру МАЗ.

От удара у легковушки разворотило капот. Пострадала водитель «Рено».

— 50-летняя женщина, которая сидела за рулем «Рено» получила травмы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД. — Её увезли в Соловьевскую больницу. Оттуда женщину отпустили на амбулаторное лечение.

Аварию обсуждают в соцсетях ярославские водители. Говорят, что в этом месте коварная обочина, очень похожая на ещё одну полосу дороги.

— Сегодня в очередной раз была свидетелем, как ничего не подозревающий водитель газели вихлял, внезапно попав правыми колесами в эту недостающую полосу, — написала Ева Комиссарова в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке.

Еще одна авария сегодня произошла на Ленинградском проспекте. «Лексус» протаранил маршрутку возле остановки.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Вера Соколова «Дороги Ярославля»/facebook.com
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