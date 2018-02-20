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«Рено» влетел в фуру на коварной обочине: в больницу попала женщина-водитель
20 февраля 2018 17:01
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Сегодня в 9:28 на восьмом километре трассы Ярославль — Иваново автомобиль «Рено» влетел в стоящую на обочине фуру МАЗ.
От удара у легковушки разворотило капот. Пострадала водитель «Рено».
— 50-летняя женщина, которая сидела за рулем «Рено» получила травмы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД. — Её увезли в Соловьевскую больницу. Оттуда женщину отпустили на амбулаторное лечение.
Аварию обсуждают в соцсетях ярославские водители. Говорят, что в этом месте коварная обочина, очень похожая на ещё одну полосу дороги.
— Сегодня в очередной раз была свидетелем, как ничего не подозревающий водитель газели вихлял, внезапно попав правыми колесами в эту недостающую полосу, — написала Ева Комиссарова в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке.
Еще одна авария сегодня произошла на Ленинградском проспекте. «Лексус» протаранил маршрутку возле остановки.
Фото: Вера Соколова «Дороги Ярославля»/facebook.com
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