«Рено» влетел в фуру на коварной обочине: в больницу попала женщина-водитель

Легковушка врезалась в стоящий на обочине МАЗ

Сегодня в 9:28 на восьмом километре трассы Ярославль — Иваново автомобиль «Рено» влетел в стоящую на обочине фуру МАЗ.

От удара у легковушки разворотило капот. Пострадала водитель «Рено».

— 50-летняя женщина, которая сидела за рулем «Рено» получила травмы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД. — Её увезли в Соловьевскую больницу. Оттуда женщину отпустили на амбулаторное лечение.

Аварию обсуждают в соцсетях ярославские водители. Говорят, что в этом месте коварная обочина, очень похожая на ещё одну полосу дороги.

— Сегодня в очередной раз была свидетелем, как ничего не подозревающий водитель газели вихлял, внезапно попав правыми колесами в эту недостающую полосу, — написала Ева Комиссарова в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке.

Еще одна авария сегодня произошла на Ленинградском проспекте. «Лексус» протаранил маршрутку возле остановки.