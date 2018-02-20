Павел Буре подарил юным спортсменам из Некрасовского 40 комплектов хоккейной формы

Мальчишки получили сертификат из рук звезды хоккея

Сегодня в Некрасовском прошёл матч памяти хоккейной команды «Локомотив». Участвовали легенды советского хоккея и ветеранов ярославского спорта — играли против местного хоккейного клуба.

Игра завершилась со счетом 11:3 (три гола забил губернатор Дмитрий Миронов).

Игра прошла на арене нового спортивного комплекса, построенного в поселке Некрасовское в память о погибших хоккеистах «Локомотива» при поддержке главы региона.

За ходом турнира вместе с болельщиками наблюдал и олимпийский чемпион Павел Буре — наша Русская Ракета. После матча он вручил директору Некрасовской спортивной детской школы Евгению Сапожкову подарочный сертификат на 40 комплектов новой хоккейной формы для воспитанников школы от команды «Легенды хоккея СССР».

— Будущие звезды не упустили возможности сфотографироваться на память со всеми участниками матча, в числе которых сегодня были такие звезды, как Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Андрей Малков, — рассказали в правительстве области.