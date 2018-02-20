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Павел Буре подарил юным спортсменам из Некрасовского 40 комплектов хоккейной формы
20 февраля 2018 15:41
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Сегодня в Некрасовском прошёл матч памяти хоккейной команды «Локомотив». Участвовали легенды советского хоккея и ветеранов ярославского спорта — играли против местного хоккейного клуба.
Игра завершилась со счетом 11:3 (три гола забил губернатор Дмитрий Миронов).
Игра прошла на арене нового спортивного комплекса, построенного в поселке Некрасовское в память о погибших хоккеистах «Локомотива» при поддержке главы региона.
— Будущие звезды не упустили возможности сфотографироваться на память со всеми участниками матча, в числе которых сегодня были такие звезды, как Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Андрей Малков, — рассказали в правительстве области.
Фото: Василий Смирнов
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