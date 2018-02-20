В три этажа и во дворе больницы: где висят самые страшные сосульки

Ледяной забор — смотрится красиво, если бы не было так опасно

Благодаря мэру Ярославля Владимиру Слепцову мы уже знаем, что сосульки падают по касательной, а потому они особенно опасны. А также мы знаем, что Ярославль — город рекордов. Что ж, представляем вам рекордные сосульки в Ярославской области!

Смотрите в нашей подборке самые опасные и огромные заледенелости, которые подстерегают нас сверху. А также краткую инструкцию о том, кто в ответе за сосульки.

И даже солнца не видно

Все сосульки, что вы видели до этого, меркнут перед этим произведением природы на Архангельском проезде.

Интересно, им там не темно?

Максимальная длина

А на сколько этажей способны отрастить сосульку вы?

Лёд на проспекте Фрунзе, 59 стремится к земле

— Последние дни солнца нет, и не очень красиво смотрится. Но она реально огромная, — делится Ксения Ярёменко. Ей открывается такой вид из окна.

Хорошая попытка на улице Городской Вал. Но всего в один этаж.

Опасная дорога

Самые опасные тротуары обнаружили в Рыбинске.

Опасный путь в Рыбинске на перекрёстке Ломоносова — Герцена

А это — территория рыбинской городской больницы

Кто в ответе за сосульки

Интересный факт, что не все сосульки обязаны сбивать. Если у вас застеклённый балкон или лоджия с новой отделкой, не такой, какой она была при строительстве дома, то все сосульки на ней — ваша личная проблема. Управляющие компании обязаны очищать только те места дома, которые относятся к общедомовому имуществу.