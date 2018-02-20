|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фоторепортаж
В три этажа и во дворе больницы: где висят самые страшные сосульки
20 февраля 2018 15:32
1 259 2
Благодаря мэру Ярославля Владимиру Слепцову мы уже знаем, что сосульки падают по касательной, а потому они особенно опасны. А также мы знаем, что Ярославль — город рекордов. Что ж, представляем вам рекордные сосульки в Ярославской области!
Смотрите в нашей подборке самые опасные и огромные заледенелости, которые подстерегают нас сверху. А также краткую инструкцию о том, кто в ответе за сосульки.
И даже солнца не видно
Все сосульки, что вы видели до этого, меркнут перед этим произведением природы на Архангельском проезде.
Максимальная длина
А на сколько этажей способны отрастить сосульку вы?
— Последние дни солнца нет, и не очень красиво смотрится. Но она реально огромная, — делится Ксения Ярёменко. Ей открывается такой вид из окна.
Опасная дорога
Самые опасные тротуары обнаружили в Рыбинске.
Кто в ответе за сосульки
Интересный факт, что не все сосульки обязаны сбивать. Если у вас застеклённый балкон или лоджия с новой отделкой, не такой, какой она была при строительстве дома, то все сосульки на ней — ваша личная проблема. Управляющие компании обязаны очищать только те места дома, которые относятся к общедомовому имуществу.
Фото: Александра Савельева, Андрей Румянцев, Жесть Ярославль / vk.com, Павел Смирнов, Ксения Ярёменко, Подслушано в Рыбинске / vk.com, Дмитрий Гладышев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Российская делегация на Олимпиаде подтвердила, что кёрлингист Крушельницкий употреблял мельдоний
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров