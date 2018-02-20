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Фоторепортаж

Город

В три этажа и во дворе больницы: где висят самые страшные сосульки

20 февраля 2018 15:32
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сосульки, зима, опасность, Ярославль

Благодаря мэру Ярославля Владимиру Слепцову мы уже знаем, что сосульки падают по касательной, а потому они особенно опасны. А также мы знаем, что Ярославль — город рекордов. Что ж, представляем вам рекордные сосульки в Ярославской области!

Смотрите в нашей подборке самые опасные и огромные заледенелости, которые подстерегают нас сверху. А также краткую инструкцию о том, кто в ответе за сосульки.

И даже солнца не видно

Все сосульки, что вы видели до этого, меркнут перед этим произведением природы на Архангельском проезде. 

Максимальная длина

А на сколько этажей способны отрастить сосульку вы? 

— Последние дни солнца нет, и не очень красиво смотрится. Но она реально огромная, — делится Ксения Ярёменко. Ей открывается такой вид из окна.

Опасная дорога

Самые опасные тротуары обнаружили в Рыбинске. 

Кто в ответе за сосульки

Интересный факт, что не все сосульки обязаны сбивать. Если у вас застеклённый балкон или лоджия с новой отделкой, не такой, какой она была при строительстве дома, то все сосульки на ней — ваша личная проблема. Управляющие компании обязаны очищать только те места дома, которые относятся к общедомовому имуществу. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Андрей Румянцев, Жесть Ярославль / vk.com, Павел Смирнов, Ксения Ярёменко, Подслушано в Рыбинске / vk.com, Дмитрий Гладышев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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