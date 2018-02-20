|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Российская делегация на Олимпиаде подтвердила, что кёрлингист Крушельницкий употреблял мельдоний
20 февраля 2018 14:57
25 446 125
В Пхёнчхане вскрыли вторую допинг-пробу участника Олимпиады, кёрлингиста Александра Крушельницкого — и она подтвердила наличие в его крови мельдония. Первая проба, также положительная, была вскрыта несколькими днями ранее. Спортивный арбитраж рассмотрит дело Крушельницкого 22 февраля. Ему как минимум грозит лишение медали.
Сообщается, что концентрация мельдония в допинг-пробе спортсмена свидетельствует об однократном употреблении запрещенного препарата.
— Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы B члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме, — цитирует «Интерфакс» сообщение делегации «Олимпийские атлеты из России».
Но обстоятельства случившегося, по словам представителей российской делегации, не дают сейчас ответа, каким образом мельдоний мог попасть в организм Крушельницкого.
— Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено в том числе в рамках уголовного законодательства РФ для установления деталей произошедшего, — говорится в заявлении.
Антидопинговое подразделение CAS открыло дело в отношении Александра Крушельницкого после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. На Олимпиаде — 2018 спортсмен завоевал бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте. Слушания по делу Крушельницкого пройдут 22 февраля.
Фото: Александр Крушельницкий/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров