Российская делегация на Олимпиаде подтвердила, что кёрлингист Крушельницкий употреблял мельдоний

На Олимпиаде в Южной Корее Александр Крушельницкий выиграл бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте

В Пхёнчхане вскрыли вторую допинг-пробу участника Олимпиады, кёрлингиста Александра Крушельницкого — и она подтвердила наличие в его крови мельдония. Первая проба, также положительная, была вскрыта несколькими днями ранее. Спортивный арбитраж рассмотрит дело Крушельницкого 22 февраля. Ему как минимум грозит лишение медали.

Сообщается, что концентрация мельдония в допинг-пробе спортсмена свидетельствует об однократном употреблении запрещенного препарата.

— Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы B члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме, — цитирует «Интерфакс» сообщение делегации «Олимпийские атлеты из России».

Но обстоятельства случившегося, по словам представителей российской делегации, не дают сейчас ответа, каким образом мельдоний мог попасть в организм Крушельницкого.

— Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено в том числе в рамках уголовного законодательства РФ для установления деталей произошедшего, — говорится в заявлении.

Антидопинговое подразделение CAS открыло дело в отношении Александра Крушельницкого после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. На Олимпиаде — 2018 спортсмен завоевал бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте. Слушания по делу Крушельницкого пройдут 22 февраля.