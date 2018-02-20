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Владельца ярославского похоронного бюро застрелили из его же пистолета
20 февраля 2018 14:29
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Сегодня в ярославском районном суде началось заседание, на котором изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве владельца похоронного бюро «Ритуал-Сервис» Юрия Опехтина. На скамье подсудимых — житель поселка Козьмодемьянск Владислав Становов.
— Мужчина выглядит абсолютно спокойным, смирившимся с тем, что происходит, — передаёт из зала суда корреспондент 76.ru.
О подозреваемом известно, что он официально не работает, шабашит на стройках. В разводе, оплачивает алименты и учёбу ребёнка.
Становов рассказал, как было дело в тот субботний вечер. Он пришёл в гости к Опехтину. Мужчины выпили и разговорились. Становов размахивал руками, рассказывая историю соседу по посёлку. Тому это не понравилось — Становов задел его, махая. Опехтин вытащил пистолет. И тогда Становов выхватил этот пистолет и выстрелил соседу в голову.
Испугавшись, мужчина убежал. Но уже в десять вечера в посёлок приехала полиция. Версии криминальных разборок не подтвердились.
Сейчас Становов свою вину не отрицает. Следователи настаивают на заключении под стражу. Суд перешёл в закрытый режим. Следите за обновлениями на сайте.
Фото: Михаил Контуев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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