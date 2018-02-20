В Брагино «Лексус» протаранил маршрутку с пассажирами

В маршрутку возле остановки врезалась иномарка

ДТП с маршруткой произошло в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте недалеко от перекрестка с улицей Урицкого.

— «Лексус» на полном ходу угодил в остановившуюся на остановке маршрутку, — написали очевидцы в группе «Подслушано у водителей. Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

— В аварии никто не пострадал, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Еще одна маршрутка сегодня улетела на трамвайные пути в самом начале улицы Чкалова. Из-за застрявшего красного пазика встали трамваи.