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В Брагино «Лексус» протаранил маршрутку с пассажирами
20 февраля 2018 14:41
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ДТП с маршруткой произошло в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте недалеко от перекрестка с улицей Урицкого.
— «Лексус» на полном ходу угодил в остановившуюся на остановке маршрутку, — написали очевидцы в группе «Подслушано у водителей. Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
— В аварии никто не пострадал, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
Еще одна маршрутка сегодня улетела на трамвайные пути в самом начале улицы Чкалова. Из-за застрявшего красного пазика встали трамваи.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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