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Схватил пистолет и выстрелил в голову: раскрыто убийство владельца «Ритуал-Сервиса»
20 февраля 2018 11:05
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В Ярославской области полицейские раскрыли убийство 62-летнего владельца компании «Ритуал-Сервис» Юрия Опехтина. Задержали 47-летнего соседа погибшего.
— Мужчина зашёл к Опехтину в гости, — рассказали в Следственном комитете. — Они по-соседски выпивали. И во время пьянки поссорились. Хозяин дома схватился за пистолет, но гость выхватил оружие из его рук и выстрелил своему собутыльнику в голову.
Юрий Опехин от ранения умер, а сосед убежал из дома. Но полицейские его быстро вычислили и задержали. Сейчас следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Об убийстве стало известно в прошедшие выходные. В Ярославле начали гадать, кому помешал 62-летний бизнесмен. Было несколько версий, но основной сразу стало убийство на бытовой почве.
Фото: Александра Савельева
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