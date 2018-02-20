Схватил пистолет и выстрелил в голову: раскрыто убийство владельца «Ритуал-Сервиса»

Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали

В Ярославской области полицейские раскрыли убийство 62-летнего владельца компании «Ритуал-Сервис» Юрия Опехтина. Задержали 47-летнего соседа погибшего.

— Мужчина зашёл к Опехтину в гости, — рассказали в Следственном комитете. — Они по-соседски выпивали. И во время пьянки поссорились. Хозяин дома схватился за пистолет, но гость выхватил оружие из его рук и выстрелил своему собутыльнику в голову.

Юрий Опехин от ранения умер, а сосед убежал из дома. Но полицейские его быстро вычислили и задержали. Сейчас следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Об убийстве стало известно в прошедшие выходные. В Ярославле начали гадать, кому помешал 62-летний бизнесмен. Было несколько версий, но основной сразу стало убийство на бытовой почве.