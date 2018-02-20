Повторяем за Москвой: ярославцы назвали гигантский сугроб Навальным

Имя оппозиционера написали на сугробе черной краской

Ярославцы решили повторить столичный эксперимент. На улице Ляпидевского в Заволжском районе черной краской написали на сугробе фамилию известного российского оппозиционера Алексея Навального.

— Этот сугроб мешает обзору! При выезде из двора, на Ляпидевского, — написал пользователь Иван и выложил фото сугроба в группу «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит сказать, что коммунальщики на уборку именного сугроба не кинулись.

«Навальные» кучи впервые появились в начале февраля, когда жительница Москвы, отчаявшись дождаться уборки снега, написала на них зелёнкой фамилию оппозиционера, и это сработало. Подобный эксперимент провели также жители Сибири. Теперь и ярославцы ждут, как быстро наши коммунальщики отреагируют на такой сугроб.

А вот житель Твериц только рад большому количеству снега. Возле своего дома ярославец соорудил громадную снежную горку в виде собаки.