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Повторяем за Москвой: ярославцы назвали гигантский сугроб Навальным
20 февраля 2018 09:50
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Ярославцы решили повторить столичный эксперимент. На улице Ляпидевского в Заволжском районе черной краской написали на сугробе фамилию известного российского оппозиционера Алексея Навального.
— Этот сугроб мешает обзору! При выезде из двора, на Ляпидевского, — написал пользователь Иван и выложил фото сугроба в группу «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».
Стоит сказать, что коммунальщики на уборку именного сугроба не кинулись.
«Навальные» кучи впервые появились в начале февраля, когда жительница Москвы, отчаявшись дождаться уборки снега, написала на них зелёнкой фамилию оппозиционера, и это сработало. Подобный эксперимент провели также жители Сибири. Теперь и ярославцы ждут, как быстро наши коммунальщики отреагируют на такой сугроб.
А вот житель Твериц только рад большому количеству снега. Возле своего дома ярославец соорудил громадную снежную горку в виде собаки.
Фото: «Жесть Ярославль»/VK.com
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